Paolo Mendico a Fondi il corteo degli studenti del Pacinotti

Oggi a Fondi si è svolto il corteo degli studenti del Pacinotti. Centinaia di ragazzi e genitori sono scesi in strada per protestare contro la sospensione della dirigente scolastica, decisa dopo la morte del 14enne di Santi Cosma e Damiano, Paolo Mendico. La manifestazione è partita questa mattina, con studenti che hanno attraversato le vie della città, chiedendo chiarezza e risposte. La protesta ha attirato l’attenzione di molti passanti e delle autorità locali, mentre il traffico è stato temporaneamente bloccato nel centro. La situazione resta t

La manifestazione in segno di solidarietà alla dirigente e ai docenti colpiti dai provvedimenti del ministero dopo la morte del 14enne di Santi Cosma e Damiano Si è tenuta oggi, lunedì 2 febbraio, a Fondi, la manifestazione organizzata da studenti e genitori dell'istituto Pacinotti dopo il provvedimento di sospensione che ha colpito la dirigente scolastica in seguito alla morte del 14enne di Santi Cosma e Damiano Paolo Mendico. In programma la scorsa settimana, era stata rinviata a causa del maltempo. Il corteo, partito dalla scuola, è arrivato all'anfiteatro di Fondi, con l'obiettivo di esprimere solidarietà alla preside e ad alcuni docenti per il provvedimento emesso dopo la relazione degli ispettori del ministero.

