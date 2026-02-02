Panchina d’Oro Conte verso il bis | a Coverciano il Napoli guida i favoriti

A Coverciano si avvicina la trentaquattresima edizione della Panchina d’Oro. Antonio Conte punta al bis, mentre il Napoli si conferma tra i favoriti. La cerimonia si terrà a breve e sarà l’occasione per premiare gli allenatori che hanno segnato questa stagione di calcio italiano.

"> Coverciano è pronta a ospitare la trentaquattresima edizione della Panchina d’Oro, la cerimonia che dal 1991 celebra i migliori allenatori del calcio italiano. Una giornata attesa, carica di significati e verdetti, come racconta il Corriere dello Sport, che mette al centro della scena Antonio Conte, grande favorito per l’edizione 2025. Il tecnico del Napoli arriva all’appuntamento forte di una stagione trionfale: lo scudetto conquistato a maggio e la Supercoppa italiana vinta a dicembre a Riyadh hanno rafforzato in modo deciso la sua candidatura.🔗 Leggi su Napolipiu.com

Napoli e Bologna si preparano alla finale della Supercoppa italiana, un incontro che rappresenta un importante momento per entrambe le squadre.

