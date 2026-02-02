Antonio Conte torna a vincere la Panchina d’oro. Per la quinta volta, il tecnico del Napoli si aggiudica il premio assegnato dagli allenatori della Serie A. Una conferma della sua capacità di guidare le squadre con successo e di mantenere alta la sua reputazione nel calcio italiano.

Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha vinto la panchina d’oro 20242025, prestigioso riconoscimento attribuito da tutti gli allenatori della Serie A. Per il 56enne salentino si tratta della quinta affermazione dopo le tre con la Juventus e quella con l’ Inter. PANCHINA D’ORO 20242025: TRIONFA ANTONIO CONTE Il tecnico campione d’Italia con il Napoli nella stagione scorsa, ha preceduto, con 20 voti, Gian Piero Gasperini( 6 voti), e Cesch Fabregas( 4 voti). Queste le sue parole dopo la cerimonia di premiazione: “Inutile die che è sempre un piacere immenso ricevere questo premio perché viene dai colleghi, quindi da chi sa cosa vuol dire fare il tecnico tutti i giorni. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Panchina d’oro 2024/2025: quinta volta per Antonio Conte

Approfondimenti su Conte Panchina oro

Questa sera a Coverciano si è svolta la cerimonia per consegnare la Panchina d’Oro 2024-2025.

Antonio Conte porta a casa la Panchina d'Oro 2025.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Conte Panchina oro

Argomenti discussi: Antonio Conte vince la 34a edizione della Panchina d’oro: Grazie ai colleghi per il voto, condivido il premio con club, staff e calciatori; A Giovanni Stroppa la Panchina d’oro Serie B; Figc, il 2 febbraio a Coverciano la 34esima edizione della Panchina d'oro; Max Canzi vince la Panchina d'Oro per la Serie A Women: Grazie al club, al mio staff e alle ragazze, protagoniste di una stagione fantastica.

Calcio, Panchina d'oro 2024-2025 per Antonio ConteAntonio Conte ha vinto la Panchina d'oro 2024-2025. La sua proclamazione è avvenuta nel corso di una cerimonia in corso di svolgimento a Coverciano. Il tecnico del Napoli ha raccolto 20 voti. Inutile ... msn.com

Calcio, ad Antonio Conte la panchina d’oro della stagione 2024-2025Roma, 2 feb. (askanews) – Si è tenuta a Coverciano la cerimonia che ha introdotto l’assegnazione della Panchina d’Oro, prestigioso riconoscimento che viene conferito dall’AIA agli allenatori migliori ... ildenaro.it

Antonio Conte vince la sua quinta panchina d'oro dopo quelle conquistate da mister della Juventus (tre) e una con l'Inter. Era il grande favorito di questa edizione dopo la grande stagione alla guida del Napoli con lo Scudetto e la Supercoppa. Di Pino Taormin - facebook.com facebook

Antonio #Conte: “Siamo tutti d’accordo sul fatto che si giochino tante partite, ma nessuno fa niente…” x.com