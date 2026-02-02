Palermo ragazzine innamorate dello stesso giovane | scoppia la rissa tra i familiari
La lite tra i familiari di Palermo è finita in rissa violenta. Tutto è cominciato con alcune parole, poi sono scoppiati i colpi e le botte. Alla fine, un uomo di 32 anni è stato arrestato, mentre altre cinque persone sono state denunciate. La vicenda ha scosso il quartiere e ha portato l’intervento delle forze dell’ordine.
Un ragazzo conteso tra due giovanissime, un sentimento di gelosia nato tra le due ragazzine e sfociato in un profondo risentimento tra le rispettive famiglie. Una rivalità che ha portato prima a un litigio e poi a una vera e propria rissa con 15 persone coinvolte, finita a calci, pugni, colpi di casco con conseguente trasporto in ospedale dei feriti. È successo nel cuore di Palermo: il tafferuglio, nato per questioni di cuore, finirà ora in tribunale, dato che un 32enne è stato arrestato e cinque persone - un uomo e quattro donne tra i 18 e 54 anni - sono state denunciate., Il pesante screzio si sarebbe concretizzato in due round: il primo di mattina, con una lite in strada tra i famigliari delle due ragazze, avvenuta nella zona del mercato di Ballarò. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
