Palazzo Chigi guarda altrove | il generale Vannacci non preoccupa la maggioranza E spera che il caso mediatico si sgonfi

Nei palazzi di governo italiani, il generale Vannacci non desta preoccupazioni. La maggioranza sembra convinta che il caso mediatico si sgonfi da solo e non ci siano reali rischi. Intanto, il governo continua a guardare altrove, senza mostrare segnali di disagio o di presa di posizione decisa.

Il “caso Vannacci” continua a essere agitato come uno spauracchio, ma nei Palazzi non fa tremare neppure una tenda. Roberto Vannacci, ex generale, europarlamentare leghista voluto da Matteo Salvini e oggi vice-segretario federale del Carroccio, è molto più rumoroso che pericoloso. Anzi: più che paura, suscita un sentimento diffuso e inconfessabile. Sollievo preventivo. A via Bellerio la linea è chiarissima: non parlarne. Ordine tassativo del Capitano ai suoi. Bocche cucite, telefoni muti, dichiarazioni zero. Non perché il problema sia esplosivo, ma perché – come sussurrano i veterani – “si sta sgonfiando da solo”. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

