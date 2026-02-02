Pagelle Udinese Roma | magia di Ekkelenkamp delude l’attacco giallorosso VOTI

L’Udinese batte 2-0 la Roma tra le mura di casa. La squadra di casa ha trovato il gol grazie a Ekkelenkamp, che ha regalato momenti di magia in campo. La Roma, invece, ha deluso l’attacco, che non è riuscito a trovare la via della rete. I voti dei protagonisti raccontano di una partita tesa e combattuta, con i bianconeri che hanno saputo sfruttare le occasioni e portare a casa i tre punti.

