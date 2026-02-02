Pagelle Torino Lecce | Vlasic e Adams trascinano i granata il caso Coulibaly divide i quotidiani

Il Torino conquista tre punti importanti battendo il Lecce 1-0. Vlasic e Adams si fanno notare, guidando i granata verso la vittoria. La partita ha acceso anche il dibattito sul caso Coulibaly, che divide i giornali e i commentatori sportivi. I voti dei quotidiani evidenziano le prestazioni dei protagonisti in campo, lasciando comunque alcune incognite in vista delle prossime sfide.

