PAGELLE E TABELLINO UDINESE-ROMA 1-0 | Ekkelenkamp fortunato e pure bravo Soulé-Pellegrini spenti

Da calciomercato.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Udinese batte 1-0 la Roma al BluEnergy Stadium. La partita si decide con un gol di Ekkelenkamp, che può anche ringraziare la fortuna. La Roma fatica a trovare il ritmo e i migliori in campo sono stati i bianconeri. Soulé e Pellegrini non riescono a incidere come al solito. La vittoria rilancia l’Udinese in classifica, mentre i giallorossi continuano a faticare lontano da casa.

Voti e giudizi del match del BluEnergy Stadium valido per la 23esima giornata del campionato di Serie A Enilive 202526 Matias Soulé (Ansafoto) – calciomercato.it Udinese. Okoye 6,5 Bertola 6,5. Dal 77? Kabasele 6 Kristensen 6,5 Solet 6,5 Ehizibue 6 Karlstrom 6 Miller 6. Dal 77? Zarraga 6 Zemura 6,5 Ekkelenkamp 7. Dal 92? Bayo sv Atta 6,5 Davis 6,5. Dal 55? Gueye 6. Dal 91? Zaniolo sv Allenatore: Runjaic 7 L’Udinese gioca un’ottima partita, di sostanza, in parte di qualità, di energia, voglia. Insomma, ci ha messo un po’ tutto la squadra di Runjaic. Che ha trovato il gol in maniera oggettivamente fortunosa, ma la prestazione è stata senza dubbio superiore a quella della Roma, più completa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

pagelle e tabellino udinese roma 1 0 ekkelenkamp fortunato e pure bravo soul233 pellegrini spenti

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO UDINESE-ROMA 1-0: Ekkelenkamp fortunato e pure bravo. Soulé-Pellegrini spenti

Approfondimenti su Udinese Roma

PAGELLE E TABELLINO UDINESE-ROMA 1-0: Ekkelenkam fortunato e pure bravo. Soulé-Pellegrini spenti

Allo stadio BluEnergy, l’Udinese batte 1-0 la Roma e vola in classifica.

Udinese-Roma 1-0, le pagelle: Soulé (5) è spento, Ekkelenkamp (7,5) decisivo,

La Roma cade 1-0 sul campo dell’Udinese e perde il quarto posto.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Udinese Roma

Argomenti discussi: Verona-Udinese 1-3, pagelle e tabellino: Slotsager beffa Perilli, Orban non basta, Atta e Davis disegnano calcio; L'Udinese sbanca il Bentegodi e aggancia la Lazio, Verona sconfitto 3-1; Matic è l'MVP: le pagelle di Sassuolo-Cremonese; Udinese show a Verona, al Bentegodi finisce 3-1 per i friulani.

pagelle e tabellino udineseUdinese-Roma 1-0, pagelle e tabellino: Ekkelenkamp instancabile, Miller una diga, serata no per MalenI giallorossi inciampano al Bluenergy Stadium, perdendo contro l’Udinese a causa del goal su punizione di Ekkelenkamp, deviato da Malen: la formazione di Gasperini scivola ora alle spalle della Juvent ... msn.com

pagelle e tabellino udineseUdinese-Roma 1-0, le pagelle: Atta magistrale, Ekkelenkamp cinico, Okoye vale 3 punti nel finale. Bocciati Soulé e MalenL'Udinese batte la Roma 1-0 e conquista tre punti importanti per agganciare la Lazio. Fuori dalla zona Champions i giallorossi con un Soulé sottotono ... eurosport.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.