PAGELLE E TABELLINO UDINESE-ROMA 1-0 | Ekkelenkamp fortunato e pure bravo Soulé-Pellegrini spenti

L’Udinese batte 1-0 la Roma al BluEnergy Stadium. La partita si decide con un gol di Ekkelenkamp, che può anche ringraziare la fortuna. La Roma fatica a trovare il ritmo e i migliori in campo sono stati i bianconeri. Soulé e Pellegrini non riescono a incidere come al solito. La vittoria rilancia l’Udinese in classifica, mentre i giallorossi continuano a faticare lontano da casa.

Voti e giudizi del match del BluEnergy Stadium valido per la 23esima giornata del campionato di Serie A Enilive 202526 Matias Soulé (Ansafoto) – calciomercato.it Udinese. Okoye 6,5 Bertola 6,5. Dal 77? Kabasele 6 Kristensen 6,5 Solet 6,5 Ehizibue 6 Karlstrom 6 Miller 6. Dal 77? Zarraga 6 Zemura 6,5 Ekkelenkamp 7. Dal 92? Bayo sv Atta 6,5 Davis 6,5. Dal 55? Gueye 6. Dal 91? Zaniolo sv Allenatore: Runjaic 7 L’Udinese gioca un’ottima partita, di sostanza, in parte di qualità, di energia, voglia. Insomma, ci ha messo un po’ tutto la squadra di Runjaic. Che ha trovato il gol in maniera oggettivamente fortunosa, ma la prestazione è stata senza dubbio superiore a quella della Roma, più completa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Allo stadio BluEnergy, l’Udinese batte 1-0 la Roma e vola in classifica.

La Roma cade 1-0 sul campo dell’Udinese e perde il quarto posto.

Udinese-Roma 1-0, pagelle e tabellino: Ekkelenkamp instancabile, Miller una diga, serata no per MalenI giallorossi inciampano al Bluenergy Stadium, perdendo contro l’Udinese a causa del goal su punizione di Ekkelenkamp, deviato da Malen: la formazione di Gasperini scivola ora alle spalle della Juvent ... msn.com

Udinese-Roma 1-0, le pagelle: Atta magistrale, Ekkelenkamp cinico, Okoye vale 3 punti nel finale. Bocciati Soulé e MalenL'Udinese batte la Roma 1-0 e conquista tre punti importanti per agganciare la Lazio. Fuori dalla zona Champions i giallorossi con un Soulé sottotono ... eurosport.it

29' | Ora contropiede della Roma con Soulé, che cerca Pellegrini. In mezzo al passaggio verso al 7 si trova Malen in area di rigore: l'olandese stoppa e tira, ma debolmente. Para Okoye #UdineseRoma 0-0 #ASRoma x.com

UFFICIALE: Pellegrini ce la fa e gioca con Soulé alle spalle di Malen. In mezzo El Aynaoui, torna la difesa titolare. DAJE! #ASRoma #ForzaRoma - facebook.com facebook