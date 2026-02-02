PAGELLE E TABELLINO UDINESE-ROMA 1-0 | Ekkelenkam fortunato e pure bravo Soulé-Pellegrini spenti

Allo stadio BluEnergy, l’Udinese batte 1-0 la Roma e vola in classifica. La rete decisiva arriva grazie a Ekkelenkam, che si trova nel posto giusto al momento giusto. La Roma, invece, fatica a trovare il ritmo e i suoi uomini più offensivi, Soulé e Pellegrini, si fanno vedere poco. La partita si accende nel secondo tempo, ma alla fine sono i friulani a conquistare i tre punti, grazie anche a una buona dose di fortuna.

Voti e giudizi del match del BluEnergy Stadium valido per la 23esima giornata del campionato di Serie A Enilive 202526 Matias Soulé (Ansafoto) – calciomercato.it Udinese. Okoye 6,5 Bertola 6,5. Dal 77? Kabasele 6 Kristensen 6,5 Solet 6,5 Ehizibue 6 Karlstrom 6 Miller. 6 Dal 77? Zarraga 6 Zemura 6,5 Ekkelenkamp 7. Dal 92? Bayo sv Atta 6,5 Davis 6,5. Dal 55? Gueye 6. Dal 91? Zaniolo sv Allenatore: Runjaic 7 Roma. Svilar 7 Mancini 6 Ndicka 5,5 Hermoso 5,5. Dal 71? Ghilardi 6 Celik 5,5. Dal 77? Tsimikas 6 Cristante 6 El Aynaoui 5,5. Dal 77? Pisilli 6 Wesley 6 Soulé 5,5. Dal 77? Vaz 6 Pellegrini 5. Dal 67? Venturino 6 Malen 5,5 Allenatore: Gasperini 5 Arbitro: Sacchi (Macerata) 5,5

