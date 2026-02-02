Padova riscatta il pari | Vogliamo ripartire con determinazione e voglia di riscatto

Padova torna a casa con un punto e tanta voglia di ripartire. Nonostante la sconfitta per 2-1 contro il Monza, la squadra ha mostrato carattere e determinazione, soprattutto dopo il pareggio di Bolzano. I giocatori vogliono lasciarsi alle spalle le difficoltà e riprendere il cammino con più energia. La reazione in campo ha dimostrato che, nonostante il risultato, l’obiettivo resta quello di migliorare e tornare presto alla vittoria.

Padova ha perso 2-1 sul campo del Monza, ma la reazione della squadra dopo il pari di Bolzano ha lasciato un segno. L’attaccante Mattia Bortolussi, autore del gol del momentaneo 1-0 dal dischetto, ha riconosciuto che la sconfitta fa male, soprattutto dopo aver cercato di riscattare il brutto momento vissuto in Trentino. Il match, disputato domenica 1 febbraio 2026, si è concluso con il rigore annullato dopo l’intervento del Var e con un’azione finale che ha portato al pareggio monzese. Nonostante il risultato negativo, Bortolussi ha sottolineato che la prestazione ha mostrato una voglia di riscatto, un’energia che non si è vista nella partita contro il Bolzano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

