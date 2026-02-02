Padova riscatta il pari | Vogliamo ripartire con determinazione e voglia di riscatto

Padova torna a casa con un punto e tanta voglia di ripartire. Nonostante la sconfitta per 2-1 contro il Monza, la squadra ha mostrato carattere e determinazione, soprattutto dopo il pareggio di Bolzano. I giocatori vogliono lasciarsi alle spalle le difficoltà e riprendere il cammino con più energia. La reazione in campo ha dimostrato che, nonostante il risultato, l’obiettivo resta quello di migliorare e tornare presto alla vittoria.

Padova ha perso 2-1 sul campo del Monza, ma la reazione della squadra dopo il pari di Bolzano ha lasciato un segno. L’attaccante Mattia Bortolussi, autore del gol del momentaneo 1-0 dal dischetto, ha riconosciuto che la sconfitta fa male, soprattutto dopo aver cercato di riscattare il brutto momento vissuto in Trentino. Il match, disputato domenica 1 febbraio 2026, si è concluso con il rigore annullato dopo l’intervento del Var e con un’azione finale che ha portato al pareggio monzese. Nonostante il risultato negativo, Bortolussi ha sottolineato che la prestazione ha mostrato una voglia di riscatto, un’energia che non si è vista nella partita contro il Bolzano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Padova riscatta il pari: “Vogliamo ripartire con determinazione e voglia di riscatto” Approfondimenti su Padova Monza Lucca riscatta l’andata: vittoria combattuta in casa contro Genova, piena di carattere e determinazione. Lucca torna a sorridere in casa battendo Genova con un netto 82-64. Lecce, testa alla Juventus con la voglia di riscatto: i pugliesi andranno a Torino con l’intenzione di fare il colpaccio. I dettagli Il Lecce si prepara alla trasferta di Torino con l’obiettivo di riscattare la recente sconfitta contro il Como. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Padova Monza Argomenti discussi: Serie B, Nausicaa e Adrano rallentano: CUS Palermo a -1. Pari Cures, riscatto Sinope. “Troveremo un Padova arrabbiato, ma noi vogliamo vincere anche per riscattare la sconfitta immeritata dell'andata.” Guarda la #ConferenzaStampa di Mister Paolo #Bianco prima di #PadovaMonza youtu.be/q2OZ3jhlMAE x.com “Troveremo un Padova arrabbiato, ma noi vogliamo vincere anche per riscattare la sconfitta immeritata dell'andata.” Guarda la #ConferenzaStampa di Mister Paolo #Bianco prima di #PadovaMonza https://youtu.be/q2OZ3jhlMAE - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.