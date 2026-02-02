Ozzy Osbourne ai Grammy 2026 la famiglia in lacrime per l’omaggio | Accendo una candela ogni giorno per lui

La famiglia Osbourne si è commossa ai Grammy 2026 durante il tributo dedicato a Ozzy. Kelly, Jack e Sharon hanno seguito l’omaggio con le lacrime agli occhi, mentre Sharon ha detto di accendere una candela ogni giorno per lui. La scena ha toccato tutti in sala, dimostrando quanto Ozzy sia ancora nel cuore di chi lo ha conosciuto e amato.

Il tributo dedicato a Ozzy Osbourne ai Grammy Awards 2026 è stato uno di questi: un omaggio musicale potente, seguito dallo sguardo spezzato di Sharon, Kelly e Jack Osbourne in platea. Ai Grammy 2026 la famiglia di Ozzy Osbourne si è commossa durante il tributo dedicato al leggendario frontman dei Black Sabbath, scomparso nel 2025. Un momento intenso, tra musica, memoria e un'eredità rock che continua a vibrare. Un tributo rock che diventa un momento familiare A quasi sette mesi dalla scomparsa di Ozzy Osbourne, avvenuta nel luglio 2025 all'età di 76 anni, i Grammy Awards hanno scelto di onorare una delle figure più iconiche della storia del rock con un'esibizione che ha unito rispetto, spettacolo e memoria. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ozzy Osbourne ai Grammy 2026, la famiglia in lacrime per l’omaggio: "Accendo una candela ogni giorno per lui" Approfondimenti su Ozzy Osbourne Grammy Awards 2026: il tributo a Ozzy Osbourne che ha commosso la famiglia I Grammy Awards 2026 hanno reso omaggio a Ozzy Osbourne con un tributo che ha emozionato la famiglia. Sharon Osbourne rivela gli ultimi momenti trascorsi con Ozzy Osbourne Sharon Osbourne condivide gli ultimi momenti trascorsi con il marito Ozzy Osbourne, icona del rock. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Ozzy Osbourne Argomenti discussi: Un tributo epico agli Ozzy Osbourne ai Grammy 2026; Ozzy Osbourne, i membri dei Guns N’ Roses e Chad Smith guideranno il tributo sul palco dei Grammy Awards; Put up Malone, Slash e Chad Smith eseguono il tributo a Ozzy Osbourne ai Grammy; Grammy Awards 2026: vincono Turnstile e la performance di Youngblud al concerto finale di Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne ai Grammy 2026, la famiglia in lacrime per l’omaggio: Accendo una candela ogni giorno per luiIl tributo dedicato a Ozzy Osbourne ai Grammy Awards 2026 è stato uno di questi: un omaggio musicale potente, seguito dallo sguardo spezzato di Sharon, Kelly e Jack Osbourne in platea. movieplayer.it Ozzy Osbourne, l’omaggio sul palco dei Grammy con Slash, Duff McKagan, Chad Smith e Post Malone. Guarda il videoLa 68ª edizione dei Grammy Awards ha voluto rendere omaggio al leggendario Ozzy Osbourne con una performance che rimarrà sicuramente nella storia della Recording Academy. Durante la cerimonia, il legg ... virginradio.it Ai Grammy Awards 2026 un omaggio a Ozzy Osbourne con una intensa esecuzione di “War Pigs” dei Black Sabbath, affidata a Post Malone, Slash, Duff McKagan, Chad Smith e Andrew Watt, tutti musicisti che avevano collaborato con lui negli ultimi anni. Vid - facebook.com facebook Ozzy Osbourne è il protagonista del secondo episodio del videopodcast di Matteo Caccia "Echo – quello che rimane" coprodotto da Radio 24 e @SkyItalia, scritto con Anita Panizza. Ascolta: tinyurl.com/ypb9bw4s x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.