Ospedale del cuore Una settimana di eventi

Da lunedì 9 febbraio è partita ufficialmente la prima edizione della “Settimana del Cuore”. Per una settimana, l’Ospedale del Cuore organizza incontri, concerti e aste di beneficenza per raccogliere fondi e sostenere i progetti di Monasterio. Un calendario fitto di eventi pensati per sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere la cura delle malattie cardiache.

Incontri, concerti, aste per sostenere i progetti di Monasterio. Parte la prima edizione della " Settimana del Cuore ", che dal 9 al 14 febbraio vedrà protagoniste le cure per il cuore. Una prima edizione che avrà i Cioccolatini del cuore, per festeggiare nel segno della solidarietà. Le date non sono casuali, ma coincidono con l'iniziativa Cardiologie Aperte, e con il giorno degli innamorati e la Giornata delle cardiopatie congenite. Da lunedì 9 a venerdì 13, dalle 9 alle 13, all'Opa i saranno i Cioccolatini del Cuore in vendita da 5 euro per sostenere i progetti di cura e ricerca. Negli stessi giorni, i cioccolatini saranno disponibili anche nel negozio Sartinarte in via Cairoli.

