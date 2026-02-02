Orsara chiama gli amanti della fotografia | residenza e due mostre per scoprire il paese

Orsara di Puglia apre le sue porte agli amanti della fotografia. Dal 23 al 26 aprile, il paese ospita quattro fotografi provenienti da diverse regioni, scelti tramite un bando. Per quattro giorni, il piccolo centro si trasforma in un palcoscenico di immagini e racconti visivi, con una residenza dedicata e due mostre aperte al pubblico. Invitati a scoprire il paese, i fotografi avranno l’opportunità di catturare scorci e storie, portando in scena il volto autentico di Orsara.

Quattro fotografi saranno ospitati per quattro giorni. Residenza fotografica con “Dove tende la luce”. Da oggi call aperta a tutti, professionisti e fotografi amatoriali, ecco come partecipare gratuitamente Per quattro giorni, dal 23 al 26 aprile 2026, quattro fotografi saranno ospiti di Orsara di Puglia. Saranno selezionati attraverso un bando. Le persone selezionate, vivranno un’esperienza immersiva nella cultura e nella quotidianità del paese, in un periodo, la primavera, in cui il risveglio e i colori della natura cambiano il paesaggio, donano una luce nuova ai volti della gente e alle attività che descrivono la vita di Orsara di Puglia, la sua quotidianità, lo sguardo su presente e futuro.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Approfondimenti su Orsara Puglia Più tempo per l’arte: prorogate le mostre tra pittura, fotografia e grandi maestri Le mostre di pittura, scultura e fotografia nella città estense sono state prorogate, offrendo più tempo per ammirare le esposizioni. Grande fermento per gli amanti della musica: annunciati gli artisti che saliranno sul palco di Firenze Rocks 2026 Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Orsara Puglia Orsara chiama a raccolta gli amanti della fotografia: residenza e due mostreQuattro fotografi saranno ospitati in paese. Residenza fotografica con Dove tende la luce ... msn.com #Orsara di Puglia chiama gli amanti della fotografia: residenza e due mostre per scoprire il paese x.com MESSAGGIO RICEVUTO DAL COMANDANTE DELLA STAZIONE CARABINIERI DI ORSARA DI PUGLIA, SI PREGA DI DIFFONDERLO E DI CONDIVIDERLO. : # Orsara di Puglia - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.