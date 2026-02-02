Oroscopo per la settimana 2-8 febbraio 2026 per Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario Pesci Scopri cosa prevede Artemide

Questa settimana porta previsioni per tutti i segni zodiacali, con indicazioni su cosa aspettarsi nei prossimi giorni. Artemide ha preparato le sue previsioni, quindi ognuno può scoprire cosa potrebbe succedere, tra incontri, decisioni o semplici momenti di riflessione. Le stelle sembrano favorire alcuni segni più di altri, ma in generale, ci sarà spazio per sorprese e novità.

Ariete La settimana si apre come una mattina d'inverno luminosa ma frizzante: l'energia c'è, ma va incanalata con attenzione. Ti senti spinto ad agire, a dire la tua, a muovere ciò che è rimasto fermo troppo a lungo. La vera sfida non è partire, ma scegliere bene dove dirigere lo slancio. Amore Single C'è un'occasione concreta di incontro legata a un contesto quotidiano: un corso, una palestra, una conversazione nata quasi per caso.

