oroscopo della settimana 2 8 febbraio 2026

Questa settimana porta un sorriso anche ai più scettici. L’Ariete si sente al massimo, pronto a dominare ogni situazione come se fosse sul podio delle Olimpiadi dello Smanettamento delle Certezze. Le stelle sembrano sorridere, e il clima è quello di un’energia positiva che spinge a lasciarsi andare e a godersi il momento.

Le stelle ridono (e voi dovreste fare altrettanto). ARIETE. Se dovessero aprire le Olimpiadi dello Smanettamento delle Certezze, tu saresti già sul podio con la medaglia d’oro al collo. Questa settimana ti ecciti come un bambino davanti ai Lego: tutto va smontato e rimontato a tuo piacimento. Le opportunità arrivano proprio quando stavi per perdere la pazienza (quindi ogni cinque minuti). Attenzione però: quella scarica elettrica che senti non è illuminazione divina, è solo che hai toccato la presa mentre eri scalzo. Voto: 8, ma solo se prometti di non litigare con i semafori. TORO. Hai i nervi tesi come le corde di una chitarra lasciata al sole d’agosto e la soglia di tolleranza di una tazza già troppo piena. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

