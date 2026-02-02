Oroscopo del 2 febbraio | i segni che vivranno un giorno di cambiamenti emotivi e decisioni importanti

Lunedì 2 febbraio 2026 porta una giornata di cambiamenti per molti segni zodiacali. Le emozioni sono intense e spingono a prendere decisioni importanti, soprattutto in amore e al lavoro. Alcuni si sentiranno più determinati a fare scelte che aspettavano da tempo, altri invece saranno sopraffatti dall’onda emotiva. La giornata si preannuncia come un momento di svolta, con situazioni che potrebbero evolversi rapidamente.

Lunedì 2 febbraio 2026 si annuncia come una giornata di svolta per molti segni zodiacali, segnata da un’onda emotiva che potrebbe spingere a scelte decisive, soprattutto in ambito affettivo e professionale. Il cielo del giorno è segnato da un equilibrio tra luce e tensione: il sole in Acquario, in congiunzione con Mercurio, favorisce riflessioni profonde e decisioni che non possono più essere rimandate. La luna in Bilancia, invece, accentua il bisogno di armonia e confronto, rendendo le relazioni più delicate ma anche più ricche di significato. Per chi nasce tra il 20 aprile e il 20 maggio, il giorno assume un peso simbolico particolare: la Candelora, festa liturgica che segna il passaggio dal buio invernale alla luce primaverile, è un richiamo universale al rinnovamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

