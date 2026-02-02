Oroscopo dei tarocchi per la settimana 2-8 febbraio 2026 per Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario Pesci Ecco cosa prevede Thalys

Questa settimana porta sorprese per molti segni. Secondo gli oroscopi dei tarocchi di Thalys, alcuni potrebbero ricevere buone notizie, mentre altri dovranno affrontare scelte importanti. La lettura dei tarocchi indica che, per alcuni, sarà il momento di agire e di prendere decisioni chiare, senza esitazioni. I nati sotto il segno del Leone e dell’Ariete potrebbero sentire la spinta a cambiare direzione, mentre i Pesci e i Capricorno si preparano a ricevere chiarimenti sui loro progetti. In ogni caso,

. ARIETE – Il Mago Il Presagio della Settimana Questa settimana si apre come una stanza illuminata all'improvviso: tutto ciò che serve è già sul tavolo. Il Mago accompagna l'Ariete dal 2 all'8 febbraio con un messaggio chiaro nella sua lettura dei tarocchi settimanali: il potere personale non va cercato, va riconosciuto. Idee, parole, gesti hanno un peso concreto, quasi fisico. L'oroscopo dei tarocchi parla di inizi, di decisioni che non aspettano condizioni perfette ma richiedono presenza mentale.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.