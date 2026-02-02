Questa settimana inizia con energia per l’Ariete. Lunedì si sente pronto a mettersi in gioco, anche se già il giorno dopo si fa prendere dalla polemica. Mercoledì preferisce fermarsi a riflettere, ma da giovedì torna la determinazione e la voglia di fare. È una settimana di alti e bassi, ma l’Ariete sa come gestire le proprie emozioni.

? Ariete. Settimana sprint! Lunedì parti carico, martedì polemico, mercoledì più riflessivo. Da giovedì torna la grinta giusta. In amore sei diretto. forse troppo. Conta fino a cinque prima di rispondere.? Toro. Ritmo lento ma efficace. Tu fai poco rumore e ottieni molto. Occhio solo a martedì: qualcuno prova a metterti fretta e tu non gradisci. Giovedì perfetto per coccole e buon cibo.? Gemelli. Parole, messaggi, vocali infiniti: sei ovunque. Lunedì e martedì top per incontri e idee brillanti. Mercoledì rischio distrazione, giovedì ritorna la lucidità. Spoiler: non dire tutto quello che pensi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Oroscopo 2/02 – 5/02 2026

Approfondimenti su Oroscopo 2026

Questa mattina a Roma il cielo rimane molto nuvoloso, con piogge deboli che si intensificano nel corso della giornata.

Traffico intenso questa mattina a Roma.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

OROSCOPO DEL MESE FEBBRAIO 2026

Ultime notizie su Oroscopo 2026

Argomenti discussi: L’oroscopo della settimana dal 2 all’8 febbraio 2026: segni d’aria gioiosi e positivi; Oroscopo, la top 5 dei segni fortunati dal 2 all'8 febbraio 2026 di Simon and the Stars; Oroscopo della settimana dal 2 al 8 febbraio; Oroscopo lunedì 2 febbraio 2026: Sagittario in ripresa, Acquario entusiasta, difficoltà per lo Scorpione. Toro? Adattati.

Oroscopo del 2 febbraio, scopri cosa ti riservano gli astriIl ritmo è tranquillo ma richiede attenzione a non scivolare nella pigrizia. In amore serve più delicatezza e ascolto, soprattutto all’inizio, ma la serata riporta calore e intesa. Nel lavoro ... tg24.sky.it

L'oroscopo del 2 febbraio e le pagelle: voto 8,5 allo ScorpioneSecondo le previsioni astrologiche, la giornata di lunedì 2 febbraio sarà da 7 per il segno dei Gemelli e del Cancro ... it.blastingnews.com

C’è una dissonanza sole e luna che sta portando i nati sotto il segno dello Scorpione a pensare al passato, a rimuginare. Durerà poco, siete sotto la protezione di un ottimo Giove. Guarda l’oroscopo di Paolo Fox di martedì 27 gennaio su RaiPlay link al - facebook.com facebook