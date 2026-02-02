Ore incappucciato e ammanettato in una casa di Caracas poi è iniziata la sessione con la macchina della verità | Trentini racconta la prigionia a Che tempo che fa

Trentini racconta di essere stato tenuto incappucciato e ammanettato in una casa di Caracas per ore. Poi, lo hanno portato in una stanza calda, dove un funzionario gli ha spiegato come funziona la macchina della verità. Durante l’interrogatorio, ha negato di aver fatto attività terroristiche o di spionaggio, spiegando che in Italia il servizio militare non è più obbligatorio. Il dialogo è stato teso, tra momenti cordiali e altri meno, prima di passare alla sessione con la macchina della verità.

Mi hanno trasportato in una bella casa di Caracas dove sono stato delle ore incappucciato e ammanettato, in attesa, poi mi hanno portato in una stanza molto calda, dove il funzionario mi ha spiegato il funzionamento, mi ha cominciato a fare delle domande insistendo molto sul terrorismo, sullo spionaggio, sul fatto che sono laureato in storia ha provato a dirmi che il servizio militare in Italia è obbligatorio quindi sicuramente lo avevo fatto, io gli ho spiegato che non è più obbligatorio.Abbiamo avuto un dialogo a volte cordiale a volte meno e poi è iniziata questa sessione con la macchina della verità".

Alberto Trentini racconta i 423 giorni passati in cella, una stanza di 2 metri per 4 con una latrina.

Alberto Trentini torna a parlare dopo 423 giorni di detenzione.

