Ora è ufficiale Lookman va all’Atlético Madrid Il saluto | Grazie per avermi fatto sentire a casa

Ademola Lookman lascia l’Atalanta per trasferirsi all’Atlético Madrid. Dopo tre anni e mezzo, e con 55 gol segnati, il giocatore si prepara a una nuova avventura in Spagna. L’attaccante ha ringraziato i tifosi per averlo fatto sentire a casa, salutando con parole di stima e gratitudine. La sua partenza segna la fine di un’epoca per i bergamaschi e l’inizio di una sfida diversa per lui.

Dopo tre anni e mezzo e 55 gol segnati, di cui i tre iconici nella finale di Dublino, l’Atalanta e Ademola Lookman si dicono addio. Dopo la prima maretta dell’agosto 2024 e il braccio di ferro dell’esate 2025, la sessione di mercato invernale è quella buona per l’addio tanto richiesto dal giocatore e dai suoi agenti. Il passaggio all’Atlético Madrid è stato ufficializzato nella giornata di lunedì 2 febbraio, ultimo giorno disponibile per chiudere gli affari. Si tratta di un’operazione a titolo definitivo che frutta ai nerazzurri una cifra di 40 milioni di euro, 35 di parte fissa più altri 5 di bonus.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Lookman Atlético Madrid

Ecco un esempio di introduzione: Di seguito pubblichiamo la testimonianza di un paziente del reparto di Neurochirurgia del San Pio, che desidera condividere la sua esperienza.

L’Atlético Madrid annuncia ufficialmente l’arrivo di Ademola Lookman.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Lookman Atlético Madrid

Argomenti discussi: Lookman all’Atletico Madrid: svolta ieri mattina, ora è ufficiale!; Lookman all'Atletico Madrid, l'annuncio: Accordo con l'Atalanta, ora visite mediche e firma; Calciomercato, le news di domenica 1 febbraio; Napoli, l’idea per l’attacco ora è Lookman.

Ora è ufficiale, Lookman va all’Atlético Madrid. Il saluto: Grazie per avermi fatto sentire a casaIl messaggio d'addio dell'attaccante nigeriano: Ricordi che porterò con me per sempre. Il club: Qui ha trovato l'ambiente per esprimersi al suo meglio ... bergamonews.it

Ufficiale, Lookman è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid: le cifre e i dettagli dell'accordo con l'AtalantaCALCIOMERCATO - Ademola Lookman lascia l'Atalanta e va ufficialmente all'Atletico Madrid: tutto fatto dopo l'accordo tra i due club arrivato domenica. eurosport.it

Con la cessione di Ademola Lookman all’Atlético Madrid, il player trading si conferma un pilastro del modello Atalanta. Il valore netto a bilancio dell’attaccante nigeriano era pari a circa 4 milioni di euro: a fronte di un’operazione da 35 milioni, la plusvalenza sti - facebook.com facebook

Ademola Lookman lascia l’Atalanta dopo 4 stagioni: è fatta con l’Atlético Madrid. Il nigeriano volerà in Spagna quest’oggi per sottoporsi alle visite mediche con i Colchoneros L'Atalanta riceverà 35 milioni di euro più 5 di bonus x.com