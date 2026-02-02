Ora è ufficiale Lookman va all’Atlético Madrid Il saluto | Grazie per avermi fatto sentire a casa
Ademola Lookman lascia l’Atalanta per trasferirsi all’Atlético Madrid. Dopo tre anni e mezzo, e con 55 gol segnati, il giocatore si prepara a una nuova avventura in Spagna. L’attaccante ha ringraziato i tifosi per averlo fatto sentire a casa, salutando con parole di stima e gratitudine. La sua partenza segna la fine di un’epoca per i bergamaschi e l’inizio di una sfida diversa per lui.
Dopo tre anni e mezzo e 55 gol segnati, di cui i tre iconici nella finale di Dublino, l’Atalanta e Ademola Lookman si dicono addio. Dopo la prima maretta dell’agosto 2024 e il braccio di ferro dell’esate 2025, la sessione di mercato invernale è quella buona per l’addio tanto richiesto dal giocatore e dai suoi agenti. Il passaggio all’Atlético Madrid è stato ufficializzato nella giornata di lunedì 2 febbraio, ultimo giorno disponibile per chiudere gli affari. Si tratta di un’operazione a titolo definitivo che frutta ai nerazzurri una cifra di 40 milioni di euro, 35 di parte fissa più altri 5 di bonus.🔗 Leggi su Bergamonews.it
