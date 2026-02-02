Omicidio Carbonaro parla l’avvocato | Martina assassinata in un sito abbandonato e senza controlli

La procura conferma che Martina è stata uccisa in un sito abbandonato senza controlli. L’avvocato della famiglia spiega che Martina è stata trovata lì, vulnerabile e senza possibilità di difendersi. La notizia ha sconvolto la comunità, che ora aspetta risposte chiare su quanto accaduto.

Tempo di lettura: 2 minuti "La Procura riconosce che Martina è stata uccisa in un luogo che l'ha resa indifesa". A parlare è l' avvocato Sergio Pisani, legale della famiglia di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola, in provincia di Napoli, il 26 maggio 2025 dall'ex fidanzato 19enne Alessio Tucci (difeso dall' avvocato Mario Mangazzo ). La Procura di Napoli nord ha chiuso le indagini dei carabinieri di Casoria sul femminicidio della ragazzina e contestato a Tucci, reo confesso, l'omicidio volontario pluriaggravato. E tra le aggravanti figura anche la minorata difesa: in sostanza è stata uccisa con un colpo di pietra alla testa, in un luogo abbandonato in cui nessuno avrebbe potuto prestarle aiuto.

