Questa mattina i familiari delle vittime dell’omicidio a Villa Pamphili hanno dichiarato di voler visitare i luoghi dove sono stati uccisi i loro cari. Gli avvocati della famiglia spiegano che faranno tutto il possibile per permettergli di arrivare, nonostante le difficoltà. La notizia circola tra le persone vicine alla vicenda, che attendono di capire come si svilupperà la situazione nei prossimi giorni.

(LaPresse) “Ci hanno detto che vogliono venire. Faremo di tutto per rendere possibile questo loro desiderio. Vogliono almeno due corpi su cui piangere”. Sono le parole di Arturo Salerni, avvocato della madre di Anastasia Trofimova e nonna della piccola Andromeda, vittime del duplice omicidio avvenuto nel giugno scorso a Roma. I corpi della donna e della figlia di pochi mesi furono ritrovati nel parco di Villa Doria Pamphili. Oggi si è tenuta la prima udienza di un processo particolarmente complesso, anche per la distanza della famiglia delle vittime, che vive in Siberia e si trova ancora in una lunga e dolorosa attesa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Omicidi Villa Pamphili, legali familiari vittime: "Vogliono venire e piangere i loro morti"

