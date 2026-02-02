oltre un milione di prodotti pericolosi sequestrati a roma in vista del carnevale la scoperta della gdf

La Guardia di Finanza di Roma ha sequestrato oltre un milione di prodotti pericolosi destinati al Carnevale. Durante i controlli, sono stati trovati cosmetici e accessori che non rispettavano le norme di sicurezza. Due persone sono state denunciate per aver messo in commercio merce potenzialmente dannosa per i festeggiamenti. La prevenzione continua per tutelare i cittadini, soprattutto i più piccoli.

Eseguite due denunce ed effettuato un sequestro di oltre 1,1 milioni di prodotti: è il riassunto di un’operazione della Guardia di Finanza, condotta in vista delle festività carnevalesche nella periferia orientale di Roma. L’intervento è stato finalizzato a tutelare la sicurezza dei consumatori e la regolarità del mercato, bloccando la distribuzione di accessori e cosmetici potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. Controlli straordinari per il Carnevale Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, il piano straordinario di controlli è stato predisposto per rispondere all’aumento dei consumi tipico del periodo di Carnevale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Con l'avvicinarsi del Carnevale di Viareggio, la Guardia di finanza ha intensificato i controlli sugli esercizi commerciali, sequestrando oltre 4.

A Viareggio, i militari del Gruppo locale hanno sequestrato oltre 4.

