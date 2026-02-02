Oltre il mito | Rita Pisano voce antifascista e pensatrice della democrazia italiana

Rita Pisano, nata a Pedace nel 1926, ha lasciato un segno forte nella storia politica e culturale italiana. Antifascista e pensatrice della democrazia, ha dedicato la sua vita a combattere le ingiustizie e a difendere i valori fondamentali del Paese. Oggi ricordiamo una donna che ha affrontato il regime e ha contribuito a costruire una Italia più libera.

Rita Pisano, nata il 15 agosto 1926 a Pedace, è stata una delle figure più significative della vita politica e culturale italiana del Novecento. Il suo centenario è stato celebrato il 31 gennaio a Cosenza con un incontro istituzionale che ha voluto restituire al pubblico la portata profonda del suo impegno. Per venti anni sindaca di Pedace, non si è limitata a governare un comune della Sila, ma ha trasformato l'amministrazione in un luogo di confronto, riflessione e partecipazione. La sua azione non è stata solo gestionale, ma politica e civile, fondata sull'idea che la democrazia si costruisca anche nei piccoli centri, lontano dai palazzi del potere.

