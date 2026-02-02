Oltre cinquanta toghe si schierano a favore del Sì nel referendum sulla giustizia. Sono magistrati che criticano la linea del No, definendola una “degenerazione correntizia”. Questi giudici si sono uniti per sostenere la riforma proposta dal Governo, creando una fronda interna alla magistratura che si oppone ai movimenti contrari.

Gruppo di toghe in campo per sostenere il referendum: «Degenerazione correntizia». All’interno della magistratura sta nascendo dal basso una fiera opposizione a quel fronte del No che punta a far deragliare la riforma della giustizia promossa dal Governo. La campagna referendaria è entrata nel vivo e c’è chi ha deciso di ribellarsi a messaggi come quello di Rocco Maruotti che, da segretario generale dell’Associazione nazionale magistrati, è arrivato ad associare gli insensati omicidi commessi dagli agenti dell’Ice a Minneapolis alla nostrana proposta di separazione delle carriere tra toghe requirenti e giudicanti. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Oltre 50 toghe si smarcano: «Noi votiamo Sì»

Approfondimenti su magistratura opposizione

Nella puntata di #DimmiLaVerità del 18 gennaio 2026, Federica Onori di Azione commenta lo smarcamento del Movimento 5 Stelle sulla risoluzione riguardante l’Iran.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su magistratura opposizione

Argomenti discussi: Referendum carriere, si spacca il fronte delle toghe: oltre 50 magistrati firmano per il Sì; Anno giudiziario, presidente Corte d’Appello di Roma: Toghe mai così vulnerabili; Referendum, la pg di Milano: Riforma punitiva. Nordio: Nessuna persecuzione delle toghe; Bari, al Kursaal l'omaggio alle Toghe d'Oro: L'IA non sostituirà l'emozione dell'aula. La giustizia è fatta di carne e voce VIDEO.

Oltre le toghe e i codici, ci sono le persone. Una serata speciale a Milano per l’Apertura dell’Anno Giudiziario. Tra il confronto professionale e il piacere di ritrovarsi. Ma anche di conoscere nuovi colleghi e magistrati e divertirsi insieme. Costruire l'avvocatura d - facebook.com facebook