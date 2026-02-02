Oltre 2.000 tiratori in pedana per il quinto weekend dei Regionali Invernali

Oltre 2.000 tiratori si sono radunati in pedana nel quinto weekend dei Regionali Invernali di Tiro a Volo. I numeri continuano a salire, con sempre più appassionati che partecipano alla competizione tra il 30 gennaio e il 1° febbraio. La partecipazione cresce di settimana in settimana, dimostrando l’interesse sempre maggiore per questa disciplina.

Numeri in costante crescita per i Campionati Invernali Regionali di Tiro a Volo: nel fine settimana tra il 30 gennaio e il 1° febbraio sono stati 2.128 gli atleti impegnati nelle varie specialità, con 25 impianti coinvolti in 15 regioni italiane. I Campionati Invernali Regionali confermano il trend positivo anche in questo avvio di stagione 2026. Il quinto weekend di gare ha registrato una partecipazione ampia e diffusa, trasformando ogni appuntamento in un’occasione di confronto e aggregazione per il movimento del Tiro a Volo su scala nazionale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

