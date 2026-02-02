Oliver Darkshire una parodia della nostra vita

Oliver Darkshire mette in scena una parodia della nostra vita, e questa volta il protagonista non è il Sole o la Terra, ma un maggiolino che lo spinge nel cielo. La scena suona come una metafora ironica, che ci invita a riflettere su come spesso diamo per scontato i meccanismi che regolano il mondo e le nostre giornate. La sua storia mette in discussione le nostre convinzioni e ci ricorda che anche le cose più grandi potrebbero essere animate da forze invisibili e improbabili.

Non è la Terra a ruotare attorno al proprio astro: il Sole, piuttosto, è sospinto nel cielo da un infaticabile maggiolino, a ritmi in realtà non così regolari; anzi, perfino arbitrari. Se è così, in Isabella Nagg e il vaso di basilico (Mercurio, pp. 313, euro 20, traduzione di Marta Olivi), nulla può stupirci: nemmeno incrociare, ai margini di un villaggio, uno stregone ormai stanco, che desidera solo ritirarsi dall’attività e godersi la pensione. In quel villaggio, vive il signor Nagg, un coltivatore e raccoglitore di mandragore, piante velenose da vendere allo stregone per le sue malìe. A casa, lo aspetta Isabella, sua moglie, insoddisfatta dalla vita matrimoniale, soprattutto perché il marito è davvero un totale imbecille, inetto in tutto e capace di ogni cosa. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Oliver Darkshire, una parodia della nostra vita Approfondimenti su Oliver Darkshire F1, Oliver Bearman: “L’obiettivo della mia vita è correre e vincere con la Ferrari” Oliver Bearman, giovane talento britannico in Formula 1, ha concluso il suo primo anno nel campionato con la Haas, classificandosi al tredicesimo posto nella classifica piloti. Una ricerca cambia tutto: la longevità è nascosta nei geni, il DNA decide metà della nostra vita La scoperta arriva da uno studio che mostra come il DNA giochi un ruolo fondamentale sulla durata della vita.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.