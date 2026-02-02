Olimpiadi Milano Cortina 2026 1° caso di doping | 24enne Rebecca Passler risultata positiva al letrozolo usato per ridurre livello estrogeni

La prima atleta coinvolta nelle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 è Rebecca Passler, una ragazza di 24 anni. È risultata positiva a un test antidoping e ha ammesso di aver usato il letrozolo, un farmaco che aiuta a ridurre i livelli di estrogeni. La notizia ha sorpreso molti, perché si tratta del primo caso di doping ufficiale legato alla manifestazione. Ora si attendono sviluppi e eventuali sanzioni.

Il letrozolo è un inibitore dell'aromatasi di terza generazione, un enzima chiave nella sintesi degli estrogeni. Il farmaco viene utilizzato principalmente nel trattamento del tumore al seno ormono-dipendente nelle donne in post-menopausa, ma può anche essere impiegato per ridurre gli elevati livell.

