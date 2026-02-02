Olimpiadi della Chimica 2028 | Messina candidata a ospitare i giovani talenti mondiali

Messina si prepara a ospitare le Olimpiadi della Chimica del 2028. La città siciliana è in corsa per accogliere i giovani talenti di tutto il mondo, dopo aver superato il primo ostacolo della candidatura italiana. Ora si aspetta la decisione ufficiale, ma intanto gli studenti e le istituzioni locali si mobilitano per portare questa grande manifestazione nella città dello Stretto.

Messina potrebbe diventare il palcoscenico mondiale della chimica giovanile nel 2028. La candidatura italiana per ospitare la 60ª edizione delle Olimpiadi Internazionali di Chimica (IChO) ha superato il primo scoglio decisivo: J. L. Kiappes, presidente della Steering Committee dell’evento, ha confermato ufficialmente alla Società Chimica Italiana e all’Università di Messina l’accettazione della proposta. Si tratta di un traguardo senza precedenti per la città dello Stretto, pronta ad accogliere oltre 400 studenti selezionati e più di 300 mentor e osservatori provenienti da oltre 100 nazioni. Un’occasione unica per mettere in luce la vocazione scientifica di Messina e le sue infrastrutture universitarie all’avanguardia.🔗 Leggi su Messinatoday.it

