Olimpiadi | Autostrade per l’Italia lancia campagna quanta strada abbiamo fatto insieme per Milano Cortina 2026

Autostrade per l’Italia ha lanciato una nuova campagna per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La società vuole mostrare quanto lavoro è stato fatto finora per preparare l’evento. La campagna si intitola “Quanta strada abbiamo fatto insieme” e punta a coinvolgere le persone, ricordando i passi fatti per arrivare a questa grande occasione.

(Adnkronos) – Autostrade per l’Italia avvia la campagna di comunicazione dedicata ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, con il concept “Quanta strada abbiamo fatto insieme”. L’iniziativa accompagnerà l’intero periodo dei Giochi, raccontando il viaggio come esperienza collettiva e le autostrade come infrastrutture che collegano persone, territori e comunità alle sedi olimpiche e paralimpiche. Il messaggio chiave, “Quanta strada abbiamo fatto insieme”, richiama il cammino compiuto nel tempo e i valori comuni tra Autostrade per l’Italia e lo sport: impegno, determinazione e senso di responsabilità.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Autostrade per l’Italia ha lanciato oggi una nuova campagna per i Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026.

Autostrade per l’Italia e la Fondazione Milano Cortina 2026 hanno sottoscritto un accordo strategico, rafforzando il ruolo delle infrastrutture autostradali in vista delle Olimpiadi invernali.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Autostrade per l’Italia lancia Quanta strada abbiamo fatto insieme per Milano Cortina 2026; Autostrade per l’Italia: al via la campagna per Milano Cortina 2026; Autostrade per l’Italia per Milano Cortina 2026: al via la campagna Quanta strada abbiamo fatto insieme [VIDEO]; Autostrade per l’Italia al fianco dei Giochi di Milano Cortina 2026.

Autostrade per l’Italia lancia una campagna dedicata alle OlimpiadiSecondo quanto riportato da ANSA, è partita pochi giorni fa la campagna di comunicazione di Autostrade per l’Italia dedicata ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina. L’iniziativa ... msn.com

Olimpiadi Milano Cortina, 50 milioni di euro e 6000 operatori delle forze dell’ordine per il piano sicurezzaIl governo vara il piano per i Giochi invernali: schierati artificieri e tiratori, droni e robot. Attive cinque zone rosse. L’Ice collaborerà con gli agenti ma non sarà in strada. L’antiterrorismo pre ... milanofinanza.it

Primo caso di doping alle Olimpiadi Milano Cortina. Rebecca Passler, 25 anni, di Brunico, è risultata positiva al Letrozolo. La Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospenderla in via cautelare. Passler è la terza miglior italiana in stagione tra le atlet - facebook.com facebook

MILANO CORTINA | Dall'eterna Vonn agli assi della Nhl, quante stelle ai Giochi Invernali. A Klaebo non bastano i suoi 5 ori, Malinin vuole incantare coi 'quadrupli'. #ANSA x.com