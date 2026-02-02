Olimpiadi a Cortina | i reali con lo sport nel sangue

Alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, tra gli atleti e i visitatori ci saranno anche i membri delle famiglie reali europee. Molti di loro condividono l’amore per lo sport e alcuni hanno già partecipato alle Olimpiadi in passato. La presenza reale si aggiunge alla grande festa che coinvolge tutta la regione, con le famiglie nobili che arrivano per tifare e vivere da vicino l’atmosfera olimpica.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Milano-Cortina sarà anche il palcoscenico di incontri informali tra leader politici e rappresentanti delle case reali. Tra le presenze attese figurano il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance e diversi membri delle monarchie europee legati al mondo olimpico. Tra i nomi più rilevanti spicca la principessa reale Anna, sorella di re Carlo III, da sempre profondamente legata ai Giochi. Il suo rapporto con lo sport olimpico risale al 1976, quando partecipò alle Olimpiadi di Montréal nel completo di equitazione.

