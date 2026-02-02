Olimpiadi 2026 Mattarella | La tregua olimpica sia rispettata sport faccia tacere armi

Il presidente Sergio Mattarella ritorna sull’importanza di rispettare la tregua olimpica durante le prossime Olimpiadi di Milano-Cortina. In un messaggio chiaro, invita tutti a fare in modo che lo sport possa essere un momento di pace e non di conflitto, affinché le armi possano tacere e lo spirito olimpico prevalga.

" Chiediamo – con ostinata determinazione – che la tregua olimpica venga ovunque rispettata. Che la forza disarmata dello sport faccia tacere le armi. Lo sport ha una grande forza nel mondo delle comunicazioni globali. I Giochi sono uno strumento coinvolgente per invocare pace e comprensione reciproca. 'Dobbiamo essere la pace che desideriamo vedere nel mondo', diceva Martin Luther King". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Teatro alla Scala di Milano, in occasione dell'apertura della 145esima sessione del Cio. "Lo sport è incontro in pace: testimonia fraternità nella lealtà della competizione con altri.

Questa mattina, il presidente Sergio Mattarella ha chiesto di rispettare la tregua olimpica durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Il presidente Mattarella ha aperto ufficialmente i Giochi di Milano-Cortina, chiedendo il rispetto della tregua olimpica.

