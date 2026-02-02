Oligarca russo cerca asilo in Italia temendo persecuzione simile a quella di Navalny
Un oligarca russo, Dmitry P., ha chiesto asilo in Italia. Il suo arrivo arriva dopo che ha lasciato la Russia a causa di minacce e pressioni legali, e anche di un tentato omicidio contro un suo collaboratore. Ora si trova nel nostro paese, temendo una persecuzione simile a quella di Navalny.
Un noto avvocato russo, Dmitry P., di cinquant’anni, ha chiesto asilo politico in Italia dopo aver lasciato la Russia in seguito a una serie di minacce, pressioni legali strumentali e un tentato omicidio contro un collaboratore. L’uomo, che ha operato per oltre vent’anni nei circoli più influenti dell’oligarchia russa, ha dichiarato di temere per la propria vita, paragonando la sua situazione a quella di Alexei Navalny, il cui destino ha segnato un punto di svolta nel dibattito internazionale sulle repressioni nel paese. Il suo arrivo in Italia risale a poche settimane fa, e da allora ha presentato una richiesta formale al governo italiano, diretta alla premier Giorgia Meloni e ai ministri Nordio e Piantedosi, attraverso il suo legale, l’avvocato Alexandro Maria Tirelli. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Oligarca russo si rifugia in Italia e chiede aiuto al governo: «Temo di fare la fine di Navalny»
Un oligarca russo si è rifugiato in Italia e ha chiesto aiuto al governo.
Russia, oligarca si rifugia in Italia e contatta il governo: "Temo di fare la fine di Navalny"
Un uomo d'affari russo, sotto pressione in patria, ha deciso di chiedere aiuto all'Italia.
