oligarca russo cerca asilo in italia temendo persecuzione simile a quella di navalny

Un oligarca russo, Dmitry P., ha chiesto asilo in Italia. Il suo arrivo arriva dopo che ha lasciato la Russia a causa di minacce e pressioni legali, e anche di un tentato omicidio contro un suo collaboratore. Ora si trova nel nostro paese, temendo una persecuzione simile a quella di Navalny.

Un noto avvocato russo, Dmitry P., di cinquant’anni, ha chiesto asilo politico in Italia dopo aver lasciato la Russia in seguito a una serie di minacce, pressioni legali strumentali e un tentato omicidio contro un collaboratore. L’uomo, che ha operato per oltre vent’anni nei circoli più influenti dell’oligarchia russa, ha dichiarato di temere per la propria vita, paragonando la sua situazione a quella di Alexei Navalny, il cui destino ha segnato un punto di svolta nel dibattito internazionale sulle repressioni nel paese. Il suo arrivo in Italia risale a poche settimane fa, e da allora ha presentato una richiesta formale al governo italiano, diretta alla premier Giorgia Meloni e ai ministri Nordio e Piantedosi, attraverso il suo legale, l’avvocato Alexandro Maria Tirelli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

