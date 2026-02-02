Ogni grande mossa finora e potenziali accordi prima che la finestra si chiuda

La giornata in redazione è infuocata. Manca poco alla scadenza della finestra di mercato di gennaio, prevista per le 19:00 di lunedì. Sono ancora molti gli affari da chiudere, e i club fanno di tutto per mettere a segno le ultime mosse. La tensione sale mentre le trattative si intensificano negli ultimi minuti.

2026-02-02 14:20:00 Giorni caldissimi in redazione! La finestra di mercato di gennaio si sta avvicinando alla scadenza delle 19:00, ma ci sono ancora molti affari da concludere prima che il mercato chiuda lunedì sera. È stata una finestra invernale in gran parte tranquilla rispetto agli anni precedenti, ma si prevede che un certo numero di club si muoverà per acquisti dell’ultimo minuto mentre cercano di coprire i problemi di infortuni o rinforzare la propria squadra per una seconda metà estenuante della stagione. Si prevede che la Premier League sarà un mercato impegnativo nelle restanti ore, con giocatori del calibro di Liverpool, Tottenham, Everton e Arsenal che monitorano le potenziali opportunità.🔗 Leggi su Justcalcio.com Approfondimenti su Giorni Caldi Zoff ‘spera’ in quella mossa di mercato: «Mi auguro che la Juventus chiuda in fretta». Il giocatore nel suo mirino! Zoff ha commentato la situazione attuale della Juventus, auspicando una rapida conclusione delle trattative di mercato. Il sogno lucido spiegato dalla psicanalista Elena Benvenuti: «Ogni immagine, ogni simbolo che emerge è una parte di noi che si manifesta. E quando la accogliamo, il livello di stress si abbassa, la mente si apre» Il sogno lucido, secondo la psicanalista Elena Benvenuti, rappresenta un processo in cui ogni immagine e simbolo emergente riflette aspetti di noi stessi. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Giorni Caldi Argomenti discussi: L’India ridurrà le tariffe automobilistiche UE al 40% mentre si avvicina l’accordo di libero scambio: rapporto. Dietro ogni grande progetto, c’è una fase di trasformazione che non sempre si vede, ma che è fondamentale per il risultato finale. Nel cantiere di Nova Salus, non stiamo solo costruendo, stiamo trasformando un’idea in una struttura pronta a fare la differen facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.