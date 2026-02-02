Odoardi Esperto promotore mobilità ciclista sul distretto sanitario Pescara Nord | Dopo 2 anni situazione peggiorata più auto e meno bici

L’esperto di mobilità ciclistica Odoardi segnala che negli ultimi due anni la situazione intorno al distretto sanitario di Pescara Nord è peggiorata. Più auto circolano nelle strade, mentre le biciclette sono sempre meno. La crescita del traffico ha reso più difficile muoversi in modo sostenibile e sicuro, aumentando i disagi per chi cerca di usare la bici come alternativa.

Giancarlo Odoardi è tornato nell'area del distretto sanitario di Pescara Nord dove nel 2023 aveva denunciato problematiche per chi si recava nella struttura in bicicletta La situazione per quanto riguarda la mobilità attorno al distretto sanitario di Pescara Nord negli ultimi due anni è peggiorata, con più auto e meno bici. A dirlo Giancarlo Odoardi (Esperto promotore mobilità ciclista) che è tornato sul posto dopo il primo sopralluogo del giugno 2023. "Sono tornato oggi, dopo oltre due anni e mezzo, sempre in bicicletta e per una visita e quello che ho trovato non è un miglioramento, né un ripensamento, né tantomeno un segnale di cambiamento.🔗 Leggi su Ilpescara.it

