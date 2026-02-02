Occupazione Fico incontra i sindacati | Lavoro al centro dell’azione della Regione

Questa mattina Roberto Fico ha incontrato i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil a Palazzo Santa Lucia. Il presidente della Campania ha ribadito che il lavoro è al centro dell’attenzione della Regione e ha discusso delle iniziative in corso per sostenere l’occupazione. Nessuna frase di circostanza, solo un incontro diretto per fare il punto sulla situazione occupazionale.

Il governatore ha ricevuto nel pomeriggio di lunedì a Palazzo Santa Lucia i rappresentanti sindacali regionali di Cgil, Cisl e Uil Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha ricevuto nel pomeriggio di lunedì a Palazzo Santa Lucia i rappresentanti sindacali regionali di Cgil, Cisl e Uil. Presenti Nicola Ricci, segretario generale CGIL Campania, Mattia Pirulli, reggente CISL Campania, e Giovanni Sgambati, segretario generale UIL Campania. "Il rapporto con le organizzazioni sindacali è per noi fondamentale perché il lavoro è al centro dell'azione della Regione. La sinergia con chi ogni giorno tutela i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori è indispensabile per costruire politiche efficaci, giuste e capaci di rispondere concretamente ai bisogni delle persone.

