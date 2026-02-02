La Mei di Stefano Sonzogni si apre al mercato degli occhiali intelligenti, puntando a creare nuovo lavoro e innovazione. La start-up, nata con l’obiettivo di offrire opportunità nel territorio, si confronta con le grandi aziende tech, cercando di far valere le proprie idee in un settore in rapida evoluzione. La sfida è aperta, e il futuro sembra già guardare verso nuove possibilità.

Nata dall’idea di creare opportunità di lavoro, la Mei guidata da Stefano Sonzogni dialoga alla pari con le Bigtech che sperimentano gli occhiali intelligenti. «Saranno un vero e proprio mezzo di comunicazione» «Lavoriamo nel settore dell’occhialeria, in particolare produciamo macchine e sistemi per generare le lenti. Da oltre 40 anni ci muoviamo con lo spirito di eterni innovatori». Per Stefano Sonzogni, presidente della Mei, non esiste il concetto del “si è sempre fatto così” e il primo elemento distintivo che salta subito all’occhio scorrendo la storia di questa impresa è l’audacia di guardare al processo di lavorazione con un occhio esperto, ma libero da condizionamenti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Occhi (e occhiali) puntati verso il futuro, con radici ben piantate nel territorio

Approfondimenti su Mei Sonzogni

Un 2026 che inizia con l’obiettivo di consolidare i servizi digitali nel territorio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Mei Sonzogni

Argomenti discussi: Occhi (e occhiali) puntati verso il futuro, con radici ben piantate nel territorio; Trimestrale Safilo, occhi puntati sull’impatto dei tassi di cambio sui conti; Bianca Berlinguer cambia occhiali ma non li toglie: terza puntata con le lenti scure a È sempre Cartabianca; Starmer prende in giro Macron con occhiali da sole, il presidente francese risponde sui social.

Occhi (e occhiali) puntati verso il futuro, con radici ben piantate nel territorioNata dall’idea di creare opportunità di lavoro, la Mei guidata da Stefano Sonzogni dialoga alla pari con le Bigtech che sperimentano gli occhiali intelligenti. «Saranno un vero e proprio mezzo di comu ... ecodibergamo.it

Bianca Berlinguer con gli occhiali a È sempre Cartabianca: l’intervento all’occhioA È sempre Cartabianca la conduttrice Bianca Berlinguer è andata in onda con gli occhiali scuri: Vi chiedo scusa ... dilei.it

Vai sulla neve questo weekend Non dimenticare gli occhiali da sole! In montagna il sole è ancora più forte e il riverbero sulla neve può affaticare e danneggiare seriamente i tuoi occhi. Gli occhiali da sole non sono solo un accessorio di stile, ma una v - facebook.com facebook