Nuvole in espansione sulla Versilia cielo coperto in arrivo da nord nei prossimi giorni

Nuvole in rapida crescita sulla Versilia. Il cielo si sta coprendo da nord-ovest e nei prossimi giorni le nuvole arriveranno a coprire tutta la zona. Per ora, il tempo resta grigio e le previsioni indicano che la copertura potrebbe durare ancora qualche giorno.

Nuvole in rapido aumento sulla provincia di Massa-Carrara da nord-ovest, con un'evoluzione meteorologica che porterà condizioni di cielo coperto nei prossimi giorni. La giornata di lunedì 2 febbraio 2026 si apre con un'insolita intensificazione della copertura nuvolosa, iniziata da ovest e che si estenderà progressivamente su tutta la Versilia e l'entroterra apuano. Le prime piogge sparse sono attese già nel pomeriggio, inizialmente concentrate sulla Lunigiana nord-occidentale, per poi diffondersi a macchia di leopardo su tutta la provincia. La situazione si aggraverà durante la serata, con precipitazioni che potrebbero assumere carattere più persistente, soprattutto in zone collinari e montane.

