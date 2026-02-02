Nuovo vertice ai vigili del fuoco | Antonio Giulio Durante assume il comando tra Sicilia e Lombardia

Antonio Giulio Durante ha preso ufficialmente il comando dei vigili del fuoco di Sondrio. Il 52enne, ingegnere e ex funzionario di Milano, ha lasciato i suoi incarichi a Livigno e Bormio, zone strategiche per le Olimpiadi invernali, per guidare il corpo provinciale. La sua nomina segna un cambio importante nel reparto, che si prepara alle sfide del prossimo futuro.

Il 31 gennaio 2026 è entrato ufficialmente in carica il nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco di Sondrio: Antonio Giulio Durante, ingegnere 52enne, ex funzionario tecnico del Comando di Milano, ha assunto il vertice del corpo a seguito di una mobilità che lo ha portato da un ruolo di responsabilità a Livigno e Bormio, zone chiave per le Olimpiadi invernali in programma nei prossimi mesi. Il passaggio ufficiale ha segnato la fine del mandato di Alessandro Granata, promosso a dirigente vicario a Bologna. Durante, laureato in Ingegneria civile all'Università di Pisa, ha iniziato la sua carriera nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'inizio del nuovo millennio, maturando un percorso professionale solido e internazionale, con esperienze in ambito tecnico-urgenti, prevenzione incendi e gestione delle emergenze.

