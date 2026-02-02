Nuovo ospedale di Terni | Stefania Proietti | Ogni sito esaminato con grande attenzione Importanti le occasioni di confronto

Oggi a Terni si è svolta una riunione importante sulla costruzione del nuovo ospedale. La terza commissione consiliare della Regione Umbria, guidata dal presidente Luca Simonetti, ha incontrato i consiglieri comunali per esaminare il progetto. Stefania Proietti ha detto che ogni sito è stato valutato con attenzione e che ci sono state occasioni di confronto significative. La discussione prosegue, ma l’obiettivo è portare avanti il progetto nel rispetto delle esigenze della città.

All'entrata della commissione nella sede dell'Arpa è intervenuta ai microfoni della stampa la Presidente Stefania Proietti: "Non è ancora stata scelta nessuna localizzazione, abbiamo una gamma di scelte con punti a favore e contrari. Anche l'ipotesi Colle Obito non è mai stata scartata, anzi visto l'interesse dell'amministrazione comunale l'abbiamo fatta analizzare con particolare attenzione. Ci sono anche investimenti ancora in corso come l'ampliamento del Pronto Soccorso, ambienti che non verrebbero sicuramente buttati o persi. Rimane ancora un campo aperto, con varie alternative.

