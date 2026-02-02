Nuovo ospedale di Terni avanza con forza il progetto a Campitello | variabile area Zes

Il progetto per il nuovo ospedale di Terni prende forma e si concentra sempre di più nell’area di Campitello. La scelta sembra ormai fatta, anche se ancora bisogna definire alcuni dettagli, come la possibile collocazione in una zona Zes. La decisione ha suscitato reazioni e aspettative tra cittadini e operatori sanitari, mentre le autorità continuano a lavorare per portare avanti l’iniziativa.

Mentre si discute su Colle Obito continua ad essere al centro delle idee l'area che fin da subito era apparsa favorita dallo studio di 'Binini Partner" C'è sempre di più un'area favorita per quanto riguarda il progetto del futuro nuovo ospedale di Terni. Mentre il sindaco Stefano Bandecchi – nella sua protesta arrivata fino a Perugia – contesta il costo di 780 milioni per l'area di Colle Obito, rispetto ai 280 del precedente project financing, l'attenzione focalizzata soprattutto sul progetto a Campitello. Quest'ultimo fin dalla pubblicazione dello studio di "Binini partners" è apparsa come l'area con maggiori vantaggi e un migliore rapporto costobenefici.

