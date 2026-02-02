Nuovo nome per l' ospedale civile | la proposta del Comitato e la ' dedica' al vescovo Raffaele Nogaro

Il Comitato San Rocco Bene Comune propone di intitolare l’ospedale civile di Sessa Aurunca a Raffaele Nogaro. La richiesta arriva dopo aver raccolto le opinioni della comunità, che vede nel nome del vescovo un simbolo di libertà e giustizia. Ora si aspetta una decisione ufficiale dalle autorità locali.

Nuova intitolazione per l’ospedale civile di Sessa Aurunca. E’ la proposta del Comitato San Rocco Bene Comune che ha raccolto la proposta della comunità aurunca di intitolare l’ospedale cittadino a Raffaele Nogaro, “già vescovo della diocesi, testimone di libertà e di giustizia, uomo di fede che guidò la nostra comunità nella battaglia per il completamento e l’apertura dell’Ospedale", fanno sapere dal comitato. “Il gruppo di lavoro è composto da studiosi e protagonisti diretti di quella stagione di impegno civile come Sergio Tanzarella, ordinario di Storia della Chiesa presso la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli e curatore degli scritti di Monsignor Nogaro; Giulia Casella, scrittrice e protagonista della battaglia per l’ospedale; Gianluca Sasso, studioso di storia locale e Priore della Confraternita di San Carlo; Silverio Cardone, attivista del movimento giovanile Sessa87 per l’apertura dell’ospedale; Fabrizio Marino, dottore in scienze religiose con una tesi dedicata a Mons.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su Raffaele Nogaro

È deceduto oggi, 6 gennaio, a Caserta, monsignor Raffaele Nogaro, vescovo emerito della diocesi campana.

È deceduto monsignor Raffaele Nogaro, vescovo emerito di Caserta, noto per il suo impegno contro la camorra e la sua attenzione alle realtà di frontiera.

Ultime notizie su Raffaele Nogaro

Il Vescovo Pietro comunica che venerdì 6 febbraio p.v alle ore 19.00, ad un mese dalla dipartita di Mons. Raffaele Nogaro, presiederà la Santa Messa in suo suffragio nella Chiesa Cattedrale di Caserta. - facebook.com facebook

Sono davvero grandi il dispiacere e la tristezza per la morte di Raffaele Nogaro: vescovo prima di Sessa Aurunca e poi di Caserta. Nogaro è stato un punto di riferimento nella solidarietà ai più deboli e nella lotta contro la camorra. Era davvero una splendida p x.com