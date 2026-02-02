Nuovo no alla riabilitazione del boss Nino Mandalà | Non ha risarcito i danni provocati alla società

Il tribunale di Sorveglianza di Palermo ha respinto definitivamente la richiesta di riabilitazione per Nino Mandalà, il boss di Villabate che il 25 marzo prossimo compirà 87 anni. Dopo aver inizialmente aperto alla possibilità, il tribunale ha deciso di non concedere il beneficio, ribadendo che Mandalà non ha risarcito i danni causati alla società. La decisione arriva dopo l’impugnazione della Procura, che aveva contestato la prima approvazione. Ora, Mandalà continuerà a scontare la sua condanna senza possibilità di riabilit

Niente riabilitazione per il boss di Villabate Nino Mandalà, che compirà 87 anni il prossimo 25 marzo: dopo un'iniziale apertura del tribunale di Sorveglianza di Palermo, che il 14 gennaio dell'anno scorso aveva invece accolto l'istanza del mafioso, l'ordinanza era stata impugnata dalla Procura generale guidata da Lia Sava e la prima sezione della Cassazione, presieduta da Monica Boni, l'aveva annullata con rinvio. In questi giorni è arrivato un nuovo no da parte di un altro collegio del tribunale di Sorveglianza, presieduto da Attilio Caputo. Come era già stato messo in evidenza dalla Suprema Corte, che aveva accolto il ricorso del pg palermitano, Mandalà non ha mai risarcito le potenziali vittime del reato di associazione mafiosa per il quale è stato condannato nel 2012.

