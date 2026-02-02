Nuovo corso di cultura teatrale per i docenti delle scuole a guidarlo la studiosa Rossella Menna

Cesena avvia un nuovo corso di formazione per insegnanti dedicato al teatro contemporaneo. La studiosa Rossella Menna guiderà il percorso, che si svolge proprio nella città e coinvolge i docenti delle scuole. Il progetto mira a portare il teatro nelle aule e a far conoscere ai insegnanti le tendenze più attuali del settore.

Cesena da quest'anno ospita un nuovo percorso di formazione dedicato al teatro contemporaneo e alla scuola. A partire da giovedì 5 febbraio prende il via il corso di cultura teatrale promosso da ERTTeatro Nazionale, ideato e condotto dalla critica e studiosa Rossella Menna, rivolto ai docenti delle scuole di Cesena. Il corso nasce con l’obiettivo di riscoprire il teatro non come archivio del passato, ma come linguaggio vivo del presente, capace di interrogare il presente e di dialogare con altri ambiti del sapere. La prima edizione è dedicata alle scritture della scena e indaga il modo in cui le parole teatrali prendono forma, si trasformano e si incarnano nello spazio della rappresentazione, intrecciando letteratura, poesia, politica e performance.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su Cesena Teatro

È venuta a mancare Lucia Bertolini, filologa e docente dell'Università d'Annunzio, nota per i suoi studi su Leon Battista Alberti e la tradizione umanistica.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Cesena Teatro

Argomenti discussi: Aperte le iscrizioni per Varese Corsi 2026. 510 proposte e tante novità; Musei e biblioteche: online il corso sull’accoglienza come leva strategica; Online il nuovo corso di formazione della Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali; Aperte le selezioni per il nuovo corso OSS.

L’arte dell’accoglienza nei luoghi della cultura: il nuovo corso della Scuola del PatrimonioÈ online il nuovo corso di formazione della Scuola nazionale del patrimonio dedicato all’accoglienza in musei, archivi e biblioteche, tra competenze relazionali e accessibilità ... exibart.com

Cesena, un corso di cultura teatrale alla MalatestianaCesena diventa uno dei centri di riferimento di un nuovo percorso di formazione dedicato al teatro contemporaneo e alla scuola. Prende il via ... corriereromagna.it

‘Harold Pinter. Il teatro del potere, il potere del teatro’, un nuovo libro di D’Avascio, DelVillano, Sapienza racconta il drammaturgo Premio Nobel Ne parla su Doppiozero Rossella Menna https://www.doppiozero.com/pinter-anatomia-della-sopraffazione “Come - facebook.com facebook