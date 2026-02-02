Nuovo corso di cultura teatrale per i docenti delle scuole a guidarlo la studiosa Rossella Menna

A Cesena parte un nuovo corso di formazione dedicato al teatro contemporaneo rivolto ai docenti delle scuole. La studiosa Rossella Menna guiderà il percorso, che mira a portare più cultura teatrale nelle classi. L’obiettivo è far conoscere meglio il teatro ai professori, affinché possano trasmettere questa passione agli studenti. Il corso si svolge in città, aprendo le porte a insegnanti interessati a integrare il teatro nei programmi scolastici.

Cesena da quest'anno ospita un nuovo percorso di formazione dedicato al teatro contemporaneo e alla scuola. A partire da giovedì 5 febbraio prende il via il corso di cultura teatrale promosso da ERTTeatro Nazionale, ideato e condotto dalla critica e studiosa Rossella Menna, rivolto ai docenti delle scuole di Cesena. Il corso nasce con l’obiettivo di riscoprire il teatro non come archivio del passato, ma come linguaggio vivo del presente, capace di interrogare il presente e di dialogare con altri ambiti del sapere. La prima edizione è dedicata alle scritture della scena e indaga il modo in cui le parole teatrali prendono forma, si trasformano e si incarnano nello spazio della rappresentazione, intrecciando letteratura, poesia, politica e performance.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

È venuta a mancare Lucia Bertolini, filologa e docente dell'Università d'Annunzio, nota per i suoi studi su Leon Battista Alberti e la tradizione umanistica.

