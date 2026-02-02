Nuovo comandante provinciale per i Vigili del fuoco di Sondrio

Questa mattina si è svolta la cerimonia di insediamento del nuovo comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Sondrio. L’ingegnere Antonio Giulio Durante ha preso ufficialmente il comando, sostituendo l’ingegner Alessandro Granata, che ha lasciato dopo oltre due anni alla guida del distaccamento. La cittadinanza e i colleghi hanno assistito con interesse al passaggio di consegne, che segna un nuovo capitolo per il corpo dei vigili nel territorio.

L’ingegner Alessandro Granata lascia Sondrio al termine di un mandato caratterizzato da un intenso impegno operativo e organizzativo in un territorio complesso come quello valtellinese e valchiavennasco, garantendo continuità ed efficienza del servizio di soccorso e rafforzando il ruolo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a tutela della sicurezza della popolazione. Al comandante uscente vanno i ringraziamenti del comando provinciale per il lavoro svolto e i migliori auguri di buon servizio per il nuovo incarico a Bologna. Il nuovo Comandante Provinciale, l'ingegner Antonio Giulio Durante, 52 anni, è laureato in Ingegneria Civile presso l’Università di Pisa nel 1999 ed è entrato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel dicembre 2002.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Approfondimenti su Vigili del fuoco Sondrio Vigili del fuoco, Vito Cristino è il nuovo comandante provinciale Il 1° febbraio segna un cambio di leadership nel comando dei Vigili del Fuoco di Piacenza, con l’ingegner Vito Cristino che assume il ruolo di comandante provinciale. Da Agrigento a Sondrio: Antonio Giulio Durante nuovo comandante dei vigili del fuoco Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Vigili del fuoco Sondrio Argomenti discussi: Nuovo comandante provinciale per i Vigili del fuoco di Sondrio; Vigili del Fuoco: Savino Stallone nuovo comandante provinciale; Vigili del Fuoco di Lecco: Angelo Farina nuovo Comandante provinciale; Vigili del fuoco di Enna, Fonti è il nuovo comandante provinciale. Vigili del fuoco di Enna, Fonti è il nuovo comandante provincialeL’ingegnere Augusto Alessio Fonti è il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna. Il passaggio di consegne avverrà ufficialmente il 31 gennaio, data in cui Fonti lascerà la guida del C ... vivienna.it Nuovo comandante per la Polizia Stradale di ApriliaL'ispettore Cristina Zanetti dal primo gennaio guida il distaccamento, è la prima comandante donna della provincia pontina ... latinaoggi.eu Ieri mattina l’Amministrazione comunale ha incontrato il nuovo Comandante della Stazione dei Carabinieri di San Michele Salentino, luogotenente Roberto Salimbeni, in un momento di saluto e di benvenuto ufficiale. Il sindaco Giovanni Allegrini, #SanMichele - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.