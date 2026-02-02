Nuovo cinema Palestina ai 4 Mori il docufilm Put Your Soul on Your Hand and Walk | appuntamento martedì 3 febbraio
Martedì 3 febbraio si terrà al cinema 4 Mori la proiezione del documentario
A un mese dall'esordio con “From Ground Zero”, torna l'appuntamento organizzato da Around Gaza, in collaborazione con Kinoglaz, con la rassegna cinematografica “Nuovo cinema Palestina”. Domani, martedì 3 febbraio, al cinema Teatro 4 Mori di via Pietro Tacca, sarà proiettato il docufilm del 2025 “Put Your Soul on Your Hand and Walk” (in arabo??????????????????), prodotto e diretto da Sepideh Farsi. Si tratta di una testimonianza della vita nella Striscia di Gaza durante la campagna militare israeliana successiva al 7 ottobre 2023, colta attraverso le videochiamate di Farsi con una giovane palestinese.🔗 Leggi su Livornotoday.it
