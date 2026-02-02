Nuovo altolà di Draghi | l’ordine mondiale è fallito Solo un’Europa unita può giocare da potenza

Mario Draghi torna a parlare duramente sull’Europa e sull’ordine mondiale, che definisce ormai fallito. In un intervento recente, l’ex presidente del Consiglio ha affermato che il sistema globale, che si basava sul multilateralismo e sulle regole, è ormai morto. Solo un’Europa unita, sostiene, può tornare a giocare un ruolo da protagonista nel mondo.

Nuovo altolà di Mario Draghi all’Europa. “L’ordine globale basato sulle regole, il multilateralismo a guida Usa che ha governato il mondo dalla fine della Seconda guerra mondiale, è defunto”, dice. “Ma il crollo di questo ordine non è di per sé la minaccia. Un mondo con meno scambi e regole più deboli sarebbe doloroso, ma l’Europa saprebbe adattarsi. La vera minaccia è ciò che lo sostituirà”. L’altolà di Draghi all’Europa che rischia la frammentazione. Ancora una volta l’ex premier e governatore della Bce suona la sveglia a Bruxelles in occasione del ricevimento della laurea honoris causa a Leuven, in Belgio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Nuovo altolà di Draghi: l’ordine mondiale è fallito. Solo un’Europa unita può “giocare” da potenza Approfondimenti su Draghi Europa Draghi e il monito all’Europa: “Per essere una potenza diventi federazione. L’ordine globale è defunto” Mario Draghi torna a lanciare un avvertimento all’Europa. Draghi: “L’Europa può diventare una vera potenza” Draghi avverte che l’Europa rischia di diventare divisa, subordinata e senza più industrie. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Draghi Europa Riserve auree di Bankitalia, arriva un nuovo altolà della BceLa Bce torna a fermare l'emendamento di Fratelli d'Italia alla legge di Bilancio sulle riserve auree della Banca d'Italia. Secondo il parere pubblicato ieri, «non è ancora chiaro quale sia la concreta ... ilgiornale.it LO SPECCHIO MALEDETTO "Cena con Delitto di Carnevale" martedì, 17 Febbraio, ore 21:00 presso VIC'STREET Taverna Napoletana Spettacoli via G. Martucci, 44 - Napoli info: 081662423 - mob. 3356215087 Altolà! Un nuovo enigma ti aspetta alla Tavern - facebook.com facebook Scudo per gli imprenditori, nuovo altolà. E la norma salta x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.