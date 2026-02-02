Nuove zone 30 alla Fiorita e in tre frazioni

La città di Cesena annuncia l’estensione delle zone 30. Secondo il Piano della mobilità sostenibile, nel 2026 saranno aggiunte quattro nuove aree, tra cui alcune nella zona di Fiorita e in tre frazioni. L’obiettivo è ridurre la velocità e migliorare la sicurezza per pedoni e ciclisti. La decisione arriva dopo analisi approfondite e mira a rendere la città più vivibile.

Avanti con le zone 30. Sulla base delle analisi del Piano della mobilità sostenibile del comune di Cesena, l'amministrazione comunale ha individuato per il 2026 quattro nuove aree su cui estendere la riduzione 30 km orari della velocità consentita. "Si tratta – spiega l'assessore alla mobilità Christian Castorri – delle aree di San Giorgio, Gattolino, Fiorita e San Vittore. In questo modo si implementerà così la superficie delle zone 30 del 15%. Attualmente coprono il 40% del centro abitato, pari a 26,76 kmq. Con l'introduzione delle nuove si passerà al 45%". L'andamento degli incidenti a Cesena rispecchia un trend nazionale che ha registrato un picco nei primi anni 2000, a cui è seguito un calo graduale e una stabilizzazione negli anni 2009-2019 e una discontinuità negli anni della pandemia con il ritorno ai livelli pre-Covid negli ultimi anni.

