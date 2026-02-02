Nuova leadership per la CGIL Asti | Laura Pepe Sciaria assume la carica di segretaria generale

Questa mattina, a Asti, si è ufficialmente insediata Laura Pepe Sciaria come nuova segretaria generale della CGIL locale. La cerimonia si è svolta nella sede della Camera del Lavoro, segnando un cambio di leadership nel sindacato Nidil, la sezione dedicata ai lavoratori atipici. La nomina arriva dopo un passaggio di testimone che si è verificato lunedì 2 febbraio, portando una ventata di novità nel sindacato della città.

Lunedì 2 febbraio 2026, nella sede della Camera del Lavoro di Asti, si è consumato un passaggio di testimone all'interno del sindacato Nidil, sezione della CGIL locale. Laura Pepe Sciaria è stata ufficialmente proclamata nuova segretaria generale del sindacato che rappresenta i lavoratori e le lavoratrici con contratti atipici, in un'elezione avvenuta all'unanimità. L'evento ha visto la presenza di figure di rilievo nazionale e regionale: Davide Franceschini, rappresentante della Segreteria Nazionale di Nidil CGIL, Danilo Bonucci, coordinatore regionale del sindacato, e Luca Quagliotti, segretario della Camera del Lavoro di Asti, insieme a tutta la segreteria provinciale.

